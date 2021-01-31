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Spor Vodafone Park'ta nefes kesen maç
Spor

Vodafone Park'ta nefes kesen maç

Trabzonspor Süper Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek zirve yarışında olduğunu ispatladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:11:00 - 2021-01-31 21:14:43
Vodafone Park'ta nefes kesen maç

Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

İlk yarı iki takımda birçok gol pozisyonuna girerken Beşiktaş, 30. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçti: 1-0. Trabzonspor, Montero'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Soyunma odasına 1-1 beraberlikle gidildi.

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 63. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 1-2. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz 77. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla 44 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 36'ya çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise Denizlispor'u konuk edecek.

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