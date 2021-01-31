Vodafone Park'ta nefes kesen maç
Trabzonspor Süper Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek zirve yarışında olduğunu ispatladı.
Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
İlk yarı iki takımda birçok gol pozisyonuna girerken Beşiktaş, 30. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçti: 1-0. Trabzonspor, Montero'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. Soyunma odasına 1-1 beraberlikle gidildi.
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 63. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 1-2. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz 77. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla 44 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 36'ya çıkardı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise Denizlispor'u konuk edecek.