Vodafone global ödülleri topladı

Akıllı şehirler konseptini yaygınlaştırmayı amaçlayan ve 1 milyon 200 bin ziyaretçi alan platform ile vatandaşlar ve belediyeler arasındaki iletişim artırılıyor, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sistemli bir şekilde takip edilmesi sağlanıyor.