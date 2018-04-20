Vodafone global ödülleri topladı
Vodafone Türkiye, akıllı şehirleri hayata geçirirken vatandaşların da görüşlerinin alınması hedefiyle uygulamaya alınan Türkiye’nin ilk “Akıllı Şehirler Online Platformu” www.sehirsizin.com ile dünyanın en prestijli interaktif medya ödülleri arasında yer alan Horizon Interactive Awards ve Interactive Media Awards’da ödüle layık görüldü.20 Nisan 2018 Cuma 12:30
Akıllı şehirler konseptini yaygınlaştırmayı amaçlayan ve 1 milyon 200 bin ziyaretçi alan platform ile vatandaşlar ve belediyeler arasındaki iletişim artırılıyor, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sistemli bir şekilde takip edilmesi sağlanıyor.
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