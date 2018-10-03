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Vodafone FreeZone yenilendi

Sunacağı ürün ve hizmetlerde yaş gruplarını değil, tutku alanlarını temel alacak olan Vodafone FreeZone, çatısı altında oyun, müzik ve sosyal medya tutkunu gençler için cazip teklif ve fırsatlar sunacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:40
Vodafone FreeZone yenilendi

Vodafone Türkiye’nin 8 yıl önce hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone yenilendi. Vodafone FreeZone, gençler için sunacağı ürün ve hizmetlerde de yaş gruplarını değil, tutku alanlarını temel alacak. Buna göre, Vodafone FreeZone çatısı altında oyun, müzik ve sosyal medya tutkunu gençler için cazip teklif ve fırsatlar yer alacak.

Gençlerin yol arkadaşı

Vodafone FreeZone’un yeni dünyasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bugüne kadar gençlere kendi çizdikleri özgürlük yolculuklarında yol arkadaşı olmayı hedefledik. Bundan sonra, yol arkadaşı olmanın ötesine geçiyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer alacağız” dedi. Vodafone FreeZone’un 8 yıl önce oluşturulan logosu da yenilendi. Şeritli tasarımın geride bırakıldığı yeni logo, sadeleştirilmiş çizgileriyle öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:40
  1. Vodafone Türkiye
  2. Vodafone FreeZone
  3. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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