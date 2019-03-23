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Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na doğru

- 7 Nisan'da koşulacak organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorisinde elit atletler yeni rekorlar kırabilmek için mücadele edecek

23 Mart 2019 Cumartesi 13:09
Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na doğru


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 7 Nisan'da düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda elit atletler yeni rekorlar kırabilmek için koşacak.

"Gel beraber koşalım" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışta, birçok koşuda rekorlara imza atmış kadın ve erkek elit atletler yeni başarılar kazanabilmek için mücadele edecek.

Yarı maratonda kadınlar kategorisinin en iddialı ismi Etiyopyalı atlet Netsanet Gudeta olacak. 2018'de Valencia Yarı Maratonu'nda 1.06.11'lik derecesi ile kadınlar yarışı dünya rekortmeni unvanını alan Gudeta, geçtiğimiz ay ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda elde ettiği 1.05.45'lik süresiyle tüm zamanlarda dünya yarı maratonlarının (21 kilometre koşuları) en hızlı ikinci kadın atleti olmuştu.

Organizasyonda Gudeta'nın en büyük rakibi ise Kasım 2018'de düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlar parkur rekoru kıran Ruth Chepngetich olacak. Kenyalı atlet, İstanbul’da elde ettiği derecenin ardından ocak ayında Dubai Maratonu'nda yeni bir rekora daha imza atarak tüm zamanların en hızlı üçüncü kadın atleti unvanını elde etmişti.

Kadınlar kategorisinde Gudeta ve Chepngetich'in en güçlü rakipleri ise Etiyopyalı atletler Meseret Belete ve Hiwot Gebrekidan ile Moldovalı sporcu Lilia Fisikovici olacak.


- Erkeklerde de iddialı isimler yarışacak


Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkekler kategorisinde de iddialı atletler podyuma çıkmaya çalışacak.

Dünyanın tüm zamanlardaki en hızlı 11. erkek maratoncusu Etiyopyalı Guye Adola, 2014 yılında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de 59.06'lık derecesiyle kariyerinin en önemli başarısını elde etmişti. Bu yıl İstanbul'da koşacak Etiyopyalı sporcu, 2017 Berlin Maratonu'nu ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Adola'nın organizasyondaki en zorlu rakiplerinden biri ise vatandaşı Amedework Walelegn olacak. Walelegn, geçtiğimiz yıl Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 59.50'lik derecesi ile yarış rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Etiyopyalı atletin elde ettiği bu derece sayesinde Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyada bir saatin altında koşulan sayılı yarı maratonlardan biri olmuştu.

Erkeklerde Etiyopyalı Adugna Takele, Kenyalı Peter Kwemoi ile Shadrack Kiplagat ve Bahreynli Aweke Ayalew de derece elde edebilmek için koşacak.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtları 29 Mart'a kadar devam edecek.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:09
  1. Atletizm
  2. maraton
  3. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu

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