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Dünya Vladimir Putin, Joe Biden’dan beklentilerini açıkladı
Dünya

Vladimir Putin, Joe Biden’dan beklentilerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran’da Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmede beklentilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 11:55:00 -
Vladimir Putin, Joe Biden’dan beklentilerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran’da Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmede kişisel temasların yeniden faaliyete geçmesi ve karşılıklı olarak ilgilendiren konularda diyaloğun tesis edilmesini beklediğini ifade etti.

Rossiya-1 televizyonunun bir bölümünü yayınladığı röportajında Putin “Kişisel temaslarımızın, ilişkilerimizin yeniden hareketlenmesi, doğrudan diyalog tesis edilmesi, karşılıklı olarak çıkar sağlayan alanlarda gerçekten işleyen etkileşim mekanizmalarının kurulması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Stratejik istikrar, bölgesel krizler, çevrenin korunması ve ekonomi alanında işbirliğini karşılıklı olarak ilgilendiren konular arasında sıralayan Putin, “Bana kalırsa bu görüşmede tüm bu alanlarda çalışma mekanizmaları kurabilirsek iyi olur. Böylelikle görüşmenin boşuna olmadığını söylenebilir” dedi.

‘Rusya’da çalışmak isteyen ABD’li şirketler kulaklarından çekilerek uzaklaştırılıyor’

Rusya ve ABD’nin ekonomi alanında etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğini belirten Putin, “Karşılıklı olarak bir ilgi var. Birçok ABD’li şirket Rusya’da çalışmak istiyor, ancak bu şirketleri kulaklarından çekilerek bizim pazarımızdan uzaklaştırılıyor ve yerleri rakiplerine bırakılıyor. Bu sahiden ABD ekonomisinin yararına bir durum mu?” ifadelerini kullandı.

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