VKT Tarım ve Gıda’nın hisseleri özelleştirme kapsamına alındı
VKT Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin, Vakıf Katılım Bankası AŞ’ye ait yüzde 49 oranındaki hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre, VKT Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin, Vakıf Katılım Bankası AŞ’ye ait yüzde 49 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.
Ayrıca söz konusu hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanmasına karar verildi.