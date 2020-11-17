  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vizyonsuz CHP'li İmamoğlu! Yatırım düşmanı afişlere inceleme
Gündem

Vizyonsuz CHP'li İmamoğlu! Yatırım düşmanı afişlere inceleme

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından, İBB’nin kurumsal kimliği kullanılarak Kanal İstanbul Projesi aleyhine afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine asılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:58:00 -
Vizyonsuz CHP'li İmamoğlu! Yatırım düşmanı afişlere inceleme

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Mülkiye Müfettişimiz tarafından 9 Kasım 2020 tarihli yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ifade talebinde bulunulmuş, kendisinden 7 gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir. İfade talep yazısında İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya’da dikkat çeken anlar! İngiltere’ye ait savaş uçakları…
Dünya

Konya’da dikkat çeken anlar! İngiltere’ye ait savaş uçakları…

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 'Eurofighter Typhoon' uçağı, karşılıklı eğitimler için Konya’da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komuta..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay