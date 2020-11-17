Vizyonsuz CHP'li İmamoğlu! Yatırım düşmanı afişlere inceleme
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından, İBB’nin kurumsal kimliği kullanılarak Kanal İstanbul Projesi aleyhine afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine asılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiği bildirildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Mülkiye Müfettişimiz tarafından 9 Kasım 2020 tarihli yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ifade talebinde bulunulmuş, kendisinden 7 gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir. İfade talep yazısında İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.”