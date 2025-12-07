  • İSTANBUL
Dünya

Vize oyunu bozuldu! İsrail uyruklulara muafiyet kaldırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vize oyunu bozuldu! İsrail uyruklulara muafiyet kaldırıldı

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, İsrailli bazı grupların Filistinlilere tanınan 90 günlük vize muafiyetini organize biçimde suistimal ettiğinin ortaya çıktığını duyurdu. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu uygulamanın tamamen iptal edildiği açıklandı. Kararın, ülkenin göç ve güvenlik politikaları kapsamında alındığı belirtildi.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, geçtiğimiz ay geçerli belgeleri olmadan özel bir uçakla ülkeye giriş yapan 153 Filistinliye ilişkin soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Schreiber, ulusal istihbarat birimlerinin yürüttüğü soruşturmalar ve sunduğu tavsiyeler doğrultusunda, İsrailli aktörlerin Gazze Şeridi sakinlerinin ‘gönüllü göçü’ çabaları kapsamında Güney Afrika’nın Filistinlilere tanıdığı 90 günlük vize muafiyetini kasıtlı ve sistematik biçimde suistimal ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Schreiber uçuşların yolcular tarafından değil, aracı kişiler tarafından organize edildiğini belirtti. Bakan, birçok yolcunun Güney Afrika’ya tek yönlü bilet taşıdığını ve bagaj getirmediklerini, yanlarında yalnızca dolar kuru ile temel ihtiyaç malzemeleri bulundurduklarının altını çizdi. Schreiber, birçok yolcunun çıkış teyidinin ve konaklama bilgilerinin de bulunmadığını hatırlattı. Tüm bulguların birlikte değerlendirildiğinde, muafiyetin amacına uygun olmayan gerekçelerle dış aktörler tarafından açık biçimde suistimal edildiğini gösterdiğini söyleyen Bakan, organizatörlerin yolcuları ülkeye varışlarında çaresiz bırakmak niyetinde olduğunu belirterek, yaşananların "yolcuların bizzat istismar edilmesi" anlamına geldiğini ifade etti.

 

Vize muafiyeti uygulaması kaldırıldı

Schreiber, daha fazla Filistinlinin mağdur olmaması için söz konusu vize muafiyetinin kaldırılmasına karar verildiğini açıklayarak, "Muafiyet uygulamasını geri çekmek, gelecekte benzeri durumların yaşanmasını engellemenin en etkili yolu olmanın yanı sıra gerçekten ziyaret için ülkemize gelen Filistinlilerin istismar edilmeden güvenli seyahat etmesini sağlayacaktır" dedi.

14 Kasım tarihinde 153 Filistinli yolcu, özel olarak kiralanan bir uçakla Kenya aktarmasıyla Güney Afrika’nın OR Tambo Uluslararası Havalimanı’na gelmişti. Güney Afrika Sınır Yönetimi, Filistinlilerin pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmadığını, dönüş biletleri ve konaklama adresi bilgisi ibraz edilemediğini bildirmişti. Yetkililer, Filistinlileri 12 saate yakın uçakta bekletmişti. Yapılan sorgulamanın ardından Filistinlilerden 130’una 90 günlük standart vize muafiyetiyle ülkeye giriş izni verilirken, 23’ü başka noktalara yönlendirilmişti. Gazze Şeridi’nden yola çıktıkları bildirilen Filistinlilerin gidecekleri yeri bilmeden seyahat ettiği açıklanmıştı.

