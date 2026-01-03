Vize muafiyetiyle gelen ilk Çinli turistler Türkiye’ye ulaştı

Türkiye saatiyle dün 7-9 arasında, Çin’in Beijing, Shanghai ve Guangzhou kentlerinden kalkan uçaklar İstanbul’a ulaştı. Bu seferlerle Türkiye’ye gelen Çinli turistler, Türkiye’nin umuma mahsus pasaport hamili Çin vatandaşlarına dün itibarıyla uygulamaya başladığı vize muafiyetinden yararlanan ilk grup oldu.

Çinli turistleri taşıyan uçaklar için China Southern Airlines’ın İstanbul Temsilciliği, dün havalimanında bir karşılama töreni düzenledi ve yolculara hediyeler takdim etti.

China Southern Airlines İstanbul Temsilcisi Xu Jiafeng, vize muafiyeti sonrasında artması beklenen yolcu talebine yanıt verebilmek amacıyla, mart ayından itibaren Guangzhou, Beijing ve Urumqi çıkışlı İstanbul uçuşlarının sayısının artırılacağını söyledi. Xu, bu kapsamda haftalık direkt sefer sayısının 17’ye kadar çıkabileceğini ifade etti.