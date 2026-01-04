  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe teklifini yaptı! Matteo Guendouzi koptu geliyor Kadıköy'e...
Emrah Savcı

Fenerbahçe teklifini yaptı! Matteo Guendouzi koptu geliyor Kadıköy'e...

?Fenerbahçe'nin, Lazio'nun 26 yaşındaki futbolcusu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği iddiası gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Fransız futbolcu için teklifi belli oldu.

#1
Foto - Fenerbahçe teklifini yaptı! Matteo Guendouzi koptu geliyor Kadıköy'e...

Fenerbahçe devre arasındaki ilk transferini Samsunspor’dan Anthony Musaba ile yaptı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya da takviye planlarken gündeme gelen isim ise Lazio'nun 26 yaşındaki futbolcusu Matteo Guendouzi oldu.

#2
Foto - Fenerbahçe teklifini yaptı! Matteo Guendouzi koptu geliyor Kadıköy'e...

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'ye yıllık 4 milyon eurodan 5 senelik sözleşme önerdi. Taraflar arasında anlaşma çok yakın. Guendouzi muhtemelen bugün Napoli ile oynanacak maçta son kez Lazio formasını giyecek.

#3
Foto - Fenerbahçe teklifini yaptı! Matteo Guendouzi koptu geliyor Kadıköy'e...

26 yaşındaki futbolcu, son iki sezondur Lazio kadrosunda yer alırken kariyerinde toplam 372 maça çıktı.

#4
Foto - Fenerbahçe teklifini yaptı! Matteo Guendouzi koptu geliyor Kadıköy'e...

Guendouzi, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 38 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuna önemli bir enerji ve süreklilik katması beklenen oyuncuyla ilgili süreç, kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanması halinde resmi boyuta taşınacak.

