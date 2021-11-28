Vize belediyesi iş yerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Vize Belediyesine ait 1 (bir) adet yerin kiralama ihalesi Belediye Başkanlığının 23.11.2021 tarihli onayı ile 13.12.2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat:14.00’da Vize Belediye Başkanlığı Nikah Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kiraya çıkarılan yerlerin muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıda çıkartılmış olup, Geçici teminat 13/12/2021 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar yatırılacaktır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname 200,00.-TL+ KDV karşılığında satın alınabilir.

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