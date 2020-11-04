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Aktüel Viyana’daki terör saldırısında polise yardım eden Türkler Avusturya basınında geniş yer buldu
Aktüel

Viyana’daki terör saldırısında polise yardım eden Türkler Avusturya basınında geniş yer buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:18:37 -
Viyana’daki terör saldırısında polise yardım eden Türkler Avusturya basınında geniş yer buldu

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanmasına rağmen 1’i polis 2 kişiye yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikail Özen, başta Avusturya medyası olmak üzere uluslararası basının ilgi odağı oldu.

Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türkün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı.

Avusturya’nın en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen’in fotoğraflarını kullandığı, "Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor" başlıklı haberinde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yaptı.

Gazete iki Türkün çatışmanın ortasında kalan iki kişiyi kurtararak terörün daha fazla kurban almasını önlediğini kaydetti.

- "Viyana saldırısının kahramanları"

Ülkedeki sayılı özel televizyon kanallarından Plus24 de Özen’in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, "Viyana saldırısının kahramanları" başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına yapılan olumlu yorumlar dikkati çekti.

Gültekin ve Özen’in cesur tutumu Alman ZDF kanalında geniş yer bulurken, İngiliz kamu yayıncı kuruluşu BBC de "Viyana saldırısında acil yardımda bulunan 3 kişi övgüyü hak etti" başlığıyla, gençlerin dikkati çeken hikayelerini takipçilerine duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın faili emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

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