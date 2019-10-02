Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi F Grubu UEFA Avrupa Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Vitoria sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Peki, Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Vitoria sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Peki, Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Vitoria Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı yarın saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmamaktadır. UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 3 Ekim Perşembe 17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2) 19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok) 19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect) 19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok) 19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok) 19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok) 19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok) 19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (beIN SPORTS 2) 19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) (beIN MAX 1) 19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)(beIN SPORTS 1) 19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)(beın Connect) 19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) (beIN MAX 2) 22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)(Yayın yok) 22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)(Yayın yok) 22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)(Yayın yok) 22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)(Yayın yok) 22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)(beIN SPORTS 1) 22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)(beIN SPORTS 2) 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)(Yayın yok) 22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)(beın Connect) 22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)(Yayın yok) 22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)(beIN MAX 2) 22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)(beIN MAX 1) 22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)(Yayın yok)

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