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Vitaminlerin kaynakları

Vitaminleri doğal yollardan hangi besinler aracılığıyla alacağınızı araştırdık...

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:30
Vitaminlerin kaynakları


A vitamini vücudun gelişmesi, göz sağlığı, solunum sistemi ve sağlıklı bir cilt için gereklidir.

B vitamini İştah, sindirim ve sinir sistemi için gereklidir. B grubu vitaminler; tahıllar, yağsız et, böbrek, yürek, beyin, karaciğer, yerfıstığı, tavuk, ceviz, yumurta, kepek ekmeği ve yağlı tohumlarda bulunur.

B-1 vitamini, buğday, pirinç, mısır, yulaf, darı, çavdar ve bunlarla yapılan besinlerde, kepek ekmeğinde ve mantarda,

B-2 vitamini, süt, peynir, yoğurt ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde,

B-6 vitamini, kümes hayvanları, sığır ve koyun eti, karaciğer, yumurta ve sütte,

B-12 vitamini, karaciğer, et ve yumurtada bulunur.

C vitamini, vücudun direncini arttırır, mikrobik hastalıklardan korur, dokuların ve diş etlerinin sağlığı için lazımdır. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, havuç, çilek, kavun, taze kırmızı ve yeşil biber, beyaz ve kırmızı lahana, maydanoz, kuşburnu ve yeşil sebzelerde bulunur.

D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilerek vücuda faydalı bir hale gelmesi, kemiklerin gelişmesi için lazımdır. Balıkyağı, süt ve tereyağında bulunur.

E vitamini, büyüme ve üreme için gereklidir. Buğday, pirinç, mısır, darı, çavdar, marul, soya, yerfıstığı, kabak çekirdeği, badem, susam, ceviz, zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, pamukyağı ve yeşil sebzelerde bulunur.

K vitamini, kanın normal sürede pıhtılaşması için gereklidir. Et, karaciğer, domates, kabak, karnıbahar, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde vardır.

Omega vitamini çocuklar ve hamileler için gereklidir. Kalp rahatsızlıklarından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Balık, balıkyağı, ketentohumu, semizotu, ceviz, fındık, badem, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:30
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