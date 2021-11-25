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Kadın - Aile Vitamin içeren besinler
Kadın - Aile

Vitamin içeren besinler

Vitaminler, vücudumuza faydası oldukça fazla olan, metabolizmamızın sağlıklı bir şekilde çalışmasını çeşitli yollarla destekleyen, yediğimiz pek çok besinin içinde bulunan organik bileşiklerdir.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 20:50:00 - 2021-11-25 21:05:40
Vitamin içeren besinler

Vücudun sağlıklı bir şekilde işlemesi için kesinlikle gerekli olan vitaminlerin, bütün organlara ve sistemlere etkisi vardır. Her türlü vitamin azlığında vücut negatif bir şekilde etkilenir. 

Vitamin içeriği bakımından zengin olan besinler 

  • Kırmızı et ve karaciğer, dalak, yürek, beyin gibi sakatatlar,
  • Deniz ürünleri; balık, ton balığı, havyar, yosun, ıstakoz, karides,
  • Kümes hayvanlarının etleri; tavuk, hindi, ördek, kaz,
  • Süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal besinler,
  • Narenciye meyveler; portakal, mandalina, greyfurt, limon,
  • Tropik meyveler; mango, avokado, ananas, kivi,
  • Kırmızı renkteki meyveler; nar, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, çilek, kiraz, vişne,
  • Yeşillikler; maydanoz, roka, tere, marul, nane, ıspanak,
  • Yeşil yaprağı olan sebzeler; pırasa, soğan, sarımsak, brokoli, lahana, karnabahar,
  • Tahıllar; buğday, pirinç, yulaf ezmesi, bulgur, mısır,
  • Kuru baklagiller; barbunya, kuru fasulye, bakla, mercimek,
  • Sağlıklı yağlar içeren tohumlar; ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, fıstık, ceviz,
  • Çeşitli yağlar; zeytinyağı, avokado yağı, Hindistan cevizi yağı, karite (shea) yağı, susam yağı, çörek otu yağı, ceviz yağı, fındık yağı.

Protein zengini 5 besin
Protein zengini 5 besin

Kadın - Aile

Protein zengini 5 besin

 

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