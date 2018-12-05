Vitamin hapları çok zararlı

Bu hapların uluslararası ilaç firmalarının insanlara kurduğu parasal tuzaktan ibaret olduğuna dair kanaatler, bilim adamlarının açıklamalarından sonra iyice yerleşti.

İngiltere’deki ünlü Oxford Üniversitesi’nin Klinik Deneyler bölümüne mensup bir grup bilim adamı tarafından yapılan araştırmalarda, vitamin haplarının sadece zaman ve para kaybından ibaret olduğu sonucuna varıldığı açıklandı.

Yaklaşık 20 bin kişi üzerinde yapılan ve 5 yıl süren, bu sebeple de konuyla ilgili yapılan araştırmaların en kapsamlılarından biri olarak kabul edilen araştırmada, 3 vitamin hapından oluşan kokteylin bir günlük dozunu sürekli kullanan kişilerin kalp krizi ve kanser risklerinin yanı sıra zihinsel gerilemelerinde de hiçbir değişikliğin kaydedilmediği belirtiliyor.

Konuyla ilgili raporun yazarlarından Oxford Üniversitesi profesörlerinden Rory Collins, “5 yıl boyunca yakından izledik ve vitamin tabletlerinin zaman kaybından ibaret oldukları, hiçbir etki yaratmadıkları görüşüne vardık” dedi.

“Bu hapların kalp krizi, kanser veya diğer bazı rahatsızlıklara karşı koruyucu etki yarattıklarına dair bir bulguya da rastlayamadık” diyen Prof. Collins, vitamin haplarının zararsız olduklarını, ancak bir işe de yaramadıklarını vurguluyor.

AYNI RİSKLERİ TAŞIYORLAR

Araştırmanın başlatılma sebebinin de kalp hastalıklarına karşı koruma yöntemlerinin anlaşılabilmesi olduğunu belirten bilim adamları, 5 yıl boyunca süren araştırmaları sırasında yaşları 40 ile 80 arasında değişen 20 bin kişiyi izlediklerini kaydettiler.

Bu araştırma sırasında kolesterol düşürücü ilaçların yanı sıra vitamin E, C ve beta karoten kokteylinin etkilerini izlediklerini belirten bilim adamları, bütün bu deneylerin sonucunda, vitamin kullanan kişilerin kullanmayanlarla aynı riskleri taşıdıkları sonucuna varıldığını ifade ettiler.



Bilim adamlarına göre, aynı araştırmada izlenen kolesterol düşürücü ilaçlar ise kalp krizi ve beyin kanamalarını yüzde 30 oranında azalttı.

BOL BOL TAZE MEYVE-SEBZE YİYİN

Kanser, katarakt, kemik kırılmaları, astım, zihinsel gerileme gibi hastalık risklerinde de bir farklılık oluşmadığını belirten bilim adamları, ünlü tıp dergisi Lancet’te yer alan makalelerinde, “Bu sonuçlar vitaminlerin bir işe yaramadığını, insanların bunlara para harcayacaklarına, bol bol taze meyve-sebze almalarının daha doğru olacağını kanıtlıyor” diye yazdılar.

Bilim adamları, daha önce de vitaminler üzerinde bazı araştırmaların yapıldığını, ancak bu araştırmanın vitamin kokteylleri üzerinde yapılmış ilk büyük araştırma olduğunu hatırlatırken, “Hayal kırıklığına uğradık, ama çok şaşırdık denemez” dediler.