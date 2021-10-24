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Kadın - Aile Vitamin deposu Yüksük Çorbası tarifi
Kadın - Aile

Vitamin deposu Yüksük Çorbası tarifi

Özellikle çocuklarımız için birebir vitamin deposu bir ana yemek olan yüksük çorbası tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:36:00 - 2021-10-24 14:40:55
Vitamin deposu Yüksük Çorbası tarifi

Özellikle çocuklarımız için birebir vitamin deposu bir ana yemek olan yüksük çorbası tarifi.

Malzemeler;

  • Bir çorba kaşığı tereyağı
  • 1 ½ çorba kaşığı domates salçası
  • 750 ml su
  • Bir su bardağı haşlanmış nohut
  • Yeşil nane
  • Tuz
  • Karabiber

Hamuru için gerekli malzemeler;

  • Bir su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • Tuz
  • Su

Yapılşı

Bir kabın içine unumuzu alıyoruz. Yumurta, tuz ve suyu ekleyerek yoğuruyoruz. Daha sonra üzerini bir tülbent ile örterek 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Daha önceden hazırladığımız hamuru oklava ile açıyoruz. Herhangi bir ekili kalıpla hamurdan küçük parçalara çıkarıyoruz ve tezgahın diğer bir bölümünde un serilmiş bir yerde bekletiyoruz. Kıymaya tuz ve karabiberi ekleyerek yoğuruyoruz ve fındık büyüklünde köfteler hazırlıyoruz. Uygun bir tencerede tereyağını eritiyoruz ve salçayı ilave ederek kavuruyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz hamur parçalarını, köfteleri ilave diyoruz ve iyice pişmesini bekliyoruz. Daha sonra haşlanmış nohutlarımızı ilave edip 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Afiyet olsun.

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