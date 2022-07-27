Vişneli limonata nasıl yapılır? Yaz sıcakları için ferah içecek tarifi

Sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı lezzetler tercih ediliyor. Bu sebeple sık sık “Yaz için soğuk içecek tarifi” konusunu araştırıyor. İşte, vişneli limonata tarifi…

Yaz sıcakları için ferah içecek tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı vişne

4 adet limon

1 adet misket limon

2 su bardağı su

1 su bardağı şeker

Vişneli limonata nasıl yapılır?

Üç adet limonun kabuğunu rendeleyin.

Kabuklarını rendelediğiniz limonları küp küp dilimleyin.

Bir tencereye limonları, yarım su bardağı şekeri ve 1 su bardağı alıp kaynayana kadar pişirin. Karışımı tel süzgeçten geçirin.

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Vişneleri, yarım su bardağı şekeri ve 1 su bardağı suyun kaynayana kadar pişirin.

Pişen vişneli sosu blendardan geçirin.

Bir sürahinin içerisine limon suyu karışımını, vişne püresini, 1 adet limonun suyunu ekleyin. Arzu ederseniz limonatanızın içerisine vişne taneleri ve limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.1 adet misket limonu dilimleyip sürahiye ekleyebilir ya da bardaklara yerleştirebilirsiniz.

Servis aşamasında bardaklara birkaç yaprak taze nane ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.