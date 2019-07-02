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Vişne fiyatları çiftçiyi üzdü

Tokat’ta 550 dekar alanda hasadı devam eden vişne tarlada 1.

02 Temmuz 2019 Salı 13:32
Vişne fiyatları çiftçiyi üzdü

Tokat’ta 550 dekar alanda hasadı devam eden vişne tarlada 1.75, İstanbul’da ise halde 6 liradan satılıyor.


Yurt genelinde kirazdan sonra vişne üretiminde de önemli bir yere sahip olan Tokat’ta sanayi tipi vişne 1 lira 75 kuruş taban fiyatı ile meyve suyu fabrikaları tarafından alınıyor. İstanbul’da halde 4-6 lira arasında satışa sunulan vişne fiyatı marketlerde artış gösteriyor. Tokat’ta bir işçinin topladığı vişnenin kendi parasını çıkarmadığını belirten tarla sahipleri ise, maliyetlerin yüksek olmasından şikayetçi. Çamdere köyünde kendi bahçesinde vişne yetiştiren 63 yaşındaki Hasan Yardım, vişnenin maliyetinin 2 lira olduğunu söyleyerek, "Fabrikalar 1 lira 75 kuruşa alıyor. Bu arada ne oluyor çiftçiler mağdur oluyor. Bunu il yöneticilerimiz ya da idarecilerimiz el atıp artık kiraz, vişne borsası gibi bir şeyler açıp çiftçinin en azından alın terinin karşılığını alması lazım” dedi.


Yardım, vişnenin maliyetinin yüksek olması nedeniyle dalında bırakan çiftçiler olduğunu söyleyerek, “Çiftçi toplamadığı zaman karda. Bir işçiye örnek verecek olursa 50 lira yevmiye veriyorum, 40 liralık vişne topluyor. Yani 10 lira toplamasam kardayım. Vişne toplayanlarda komşusuna nispetten o topladı, ben de toplayayım diyerek topluyor. Benim bahçem az olduğu için kendimiz reçellik olarak topluyoruz. Fazla vişnem kalmadı, önceki yıllarda söktüm kiraz bahçesi yaptım. Kiraz maliyetinin üzerinde para etti ama vişne iyi değil” diye konuştu.


Çamdere köyünde vişne hasadı yapan çiftçilerden birçoğu da vişnenin para etmediğinden yakınarak, çaresizlik yaşadıklarını dile getirdiler.


Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, vişne fiyatlarının üreticinin beklentilerinin altında olduğunu, maliyetleri kurtarmadığı için birçok vişne bahçesinde vişnenin dalında kalma tehlikesi olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:32
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