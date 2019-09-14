Visca gollerine devam ediyor Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, gollerine devam ediyor.

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, gollerine devam ediyor. Boşnak futbolcu, Sivasspor mücadelesinde attığı golle takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta 90. dakikada turuncu-lacivertlilere Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Visca, Sivasspor mücadelesinde de 1 puanı kurtaran isim oldu. Müsabakanın 55. dakikasında rakip ağları sarsan Visca, bu sezonki ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir forması altında toplamda da 83 gole ulaştı.

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