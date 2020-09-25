Virüsü yendi, kanser hastası eşine bakıyor

Yaklaşık 1 ay süren tedavi ve karantina sürecinde yaşadıklarını anlatan Çakal, “Hastanede gece gündüz demeden baktılar, Allah razı olsun. Şükür, şu an çok iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin. Virüse yakalandığımı öğrendiğimde ümitsizliğe düştüm. Yaşım geçti, bir şey olur mu acaba diye çok düşündüm. Hastanede tek kişilik odada kaldım, konuşacak arkadaş yoktu. Kapıyı bile açamıyordum. Şimdi hanıma ben bakıyorum, evde başka kimse yok. Hastaneden çıkarken 14 gün yalnız kalmam söylendi ama mecburen kanser hastası eşimin hizmetlerini görmek için burada kaldım. Hamdolsun eşime bulaştırmadım. Allah eşimin yüzüne baktı. Bana bir şey olsa eşim yalnız kalacaktı” dedi.