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VIP’ci İmamoğlu’na 'devlet dersi': Ekrem’in devlet imanında sakatlık var, bunun adı münafıklıktır

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kural dışı VIP geçişine izin verilmediği gerekçesiyle Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik hakaretlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, “Sayın Vali İmamoğlu’nun yönetmeye soyunduğun devleti temsil ediyor. İmamoğlu’nun devlet imanında bir sakatlık var. Bunun adı münafıklıktır.” dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
VIP’ci İmamoğlu’na 'devlet dersi': Ekrem’in devlet imanında sakatlık var, bunun adı münafıklıktır

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yasa ve kural tanımaz tavrına karşı prosedür gereği VIP geçişine izin vermeyen Ordu Valisi’ne yönelik küfür ve hakaretlerine tepkiler sürerken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, İmamoğlu’na “devlet dersi” verdi.

Münafıklık en aşağı mertebedir

Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, insanların tavır ve davranışlarındaki samimiyetin sadece dini kavramlarla açıklanamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"İman ettiği şekilde yaşamazsa bir insan adı münafık olur. Şimdi bunu sadece dini bir kalıp olarak almamak lazım. Her ne konuda olursa olsun, her neye olursa olsun, iman ettiğin şekilde yaşamıyorsan senin adın münafıktır. Siyasi münafıklıktır, ticari münafıklıktır, dostlukta münafıklıktır, hülasası münafıklıktır. Münafıklık da Allah’ın ve insanlığın en aşağıda tuttuğu mertebedir."

İmamoğlu’nun devlet imanında sakatlık var

İnsanın kafir de olsa samimi ve adam gibi kafir olması gerektiğini söyleyen Ahmet Yenilmez, şöyle devam etti:

Adam gibi kafirler de tanıdım ben. Delikanlı, mertçe dövüşen, mertçe vuran. Vurdu mu vurduğunun arkasında duran, kıvırtmayan, yamulmayan, dik olan, dik duran kafirler de tanıdım. Şimdi hele hele devlet idaresine soyunmuş, devleti idare etmeye namzet, devlet idarecisi olmuş bir kişinin demek ki devlet imanında bir sakatlık var. Sayın İmamoğlu’nun demek ki devlet imanında bir sakatlık var.

Hakaret ettiği Vali, Orduluları ve devleti temsil ediyor

Memleketi Ordu’nun Valisinin devleti temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Yenilmez, İmamoğlu’nun Vali’ye yönelik hakaretlerini şu sözlerle eleştirdi:

Siyasal Bilgiler Fakültesini okumamış sıradan bir vatandaşa bile sorsan ‘vali nedir’ diye; ‘Cumhurbaşkanından siyasi parti liderlerine varıncaya kadar kapsayan bir temsil makamıdır’ der. Milletle yüz yüze olan, millete en yakın olan bir temsil makamıdır. Beni temsil ediyor, yani Ordu Valisi Orduluları temsil ediyor. Orduluların muhatap olduğu devleti temsil ediyor.

Bunun adı münafıklıktır

Ordulu Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, İmamoğlu’nun tavırlarında samimi olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

Bu açıdan bakıldığında Sayın Vali’ye yapılan hakaret, onun temsil ettiği millete de Sayın İmamoğlu’nun yönetmeye soyunduğu, temsiline soyunduğu devlete de yapılmış bir hakarettir. Ya bize iman ettiğini söylediğin söyleminde samimi değilsin, ki fiiliyatın onu gösteriyor, bunun adı münafıklıktır.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
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