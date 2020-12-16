  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:40:33 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.559,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.560,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.559,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.535-1.555 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 1.552,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.557,00 puana çıktı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumda vereceği mesajların piyasaların yön üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, Fed'in ise yılın son toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Analistler, Fed'in karar metni, gelecek dönem faiz patikasına ilişkin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olacağını belirterek, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.585 seviyesinin direnç konumunda olduğunu vurgulayan analistler, olası düşüşlerde 1.520 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'
Dünya

Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'

Norveç'in köklü gazetelerinden Dagbladet, Suudi Arabistan'ın 2018 yılında muhalif İyad el-Bağdadi'yi öldürtmek için ülkeye infaz ekibi gönde..
Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap
Spor

Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap

Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka f..
Uzman isimden çarpıcı Türkiye çıkışı: Ramak kaldı
Teknoloji

Uzman isimden çarpıcı Türkiye çıkışı: Ramak kaldı

Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay