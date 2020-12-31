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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:42:34 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.642,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.634,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.642,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün sınırlı yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.643,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Avrupa ve Asya'da bazı ülkelerin yılbaşı tatiline bugün başlayacak olması nedeniyle açık olan piyasalarda sınırlı işlem hacmiyle dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, aralık vadeli endeks kontratının bugün son işlem günü olması nedeniyle yaşanabilecek sert hareketlere karşı yatırımcıları uyardı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 seviyesinin direnç, 1.590 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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