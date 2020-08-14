  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:47:26 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.233,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.232,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 1.233,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 azalışla 1.241,25 puandan tamamlaması sonrası, akşam seansında da düşüşünü sürdürdü.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin'de beklentilerden kötü gelen sanayi üretimi verilerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyrin izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.226 ve 1.214 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
Gündem

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası taziye mektubu g..
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr'de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı