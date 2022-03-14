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Aktüel Vinç operatörü 50 metre yükseklikte rahatsızlandı
Aktüel

Vinç operatörü 50 metre yükseklikte rahatsızlandı

İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü, başka bir vinç yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:26:00 -
Vinç operatörü 50 metre yükseklikte rahatsızlandı

İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü, başka bir vinç yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Bayraklı'da yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde vinç operatörü olarak çalışan 21 yaşındaki Meriç Demir, 50 metre yükseklikte rahatsızlandı.

Demir'in, durumunu şantiyedeki arkadaşlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler, Demir'in bulunduğu vince çıkarak ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri, Demir'i alana getirilen başka bir vinç yardımıyla yere indirmeyi başardı.

Sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Demir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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