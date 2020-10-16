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Aktüel Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 55'e çıktı
Aktüel

Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 55'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:44:46 -
Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 55'e çıktı

ANKARA (AA) - Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 55'e çıkarken, 7 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam'ın Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam eyaletlerinde etkisini gösteren sağanağın yol açtığı sel ve toprak kaymaları, can kayıplarına neden oldu.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, sel ve diğer afetlerde 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 55'e çıktığı ve kayıp 7 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde 5 Ekim'den bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 135 bin 700 evi su basarken, 600 civarında evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü bildirildi.

Sellerde 6 bin 100 hektardan fazla ekili alanın zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, 445 bin 700 büyükbaş ile kümes hayvanının da telef olduğu ya da sel sularında sürüklendiği belirtildi.

Şiddetli yağışların etkili olması üzerine Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de en az 50 bin kişi tahliye edilmişti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıklamıştı.

Vietnam'da 2019'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi yaralanmıştı.

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