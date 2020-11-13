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Aktüel Vietnam Başbakanı Nguyen: "ASEAN bünyesinde salgının etkilerine karşı bölgesel ekonomi iyileştirilmeli"
Aktüel

Vietnam Başbakanı Nguyen: "ASEAN bünyesinde salgının etkilerine karşı bölgesel ekonomi iyileştirilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:38:45 -
Vietnam Başbakanı Nguyen: "ASEAN bünyesinde salgının etkilerine karşı bölgesel ekonomi iyileştirilmeli"

CAKARTA (AA) - Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı bölgesel ekonominin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Nguyen, ülkesinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlediği ''ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi''nde yaptığı konuşmada, birlik bünyesinde salgını kontrol etme ve bölgesel ekonomiyi iyileştirmenin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Nguyen, söz konusu teşviklere yönelik uyum ve duyarlılık ruhuna sahip güçlü bir ASEAN oluşturmak için üye ülkelerdeki iş topluluklarına da ortak çaba göstermeleri çağrısı yaptı.

Devam eden salgının dünya genelindeki toplumlar ve ekonomileri benzeri görülmemiş bir zorluğa sürüklediğini söyleyen Nguyen, salgının ticaret, turizm ve tedarik zinciri gibi birçok alandaki etkisiyle ekonomide gerilemeyi tetiklediğini ifade etti.

Öte yandan Nguyen, ASEAN'ın 630 milyondan fazla nüfusa ve 3,1 trilyon doların üzerinde gayri safi yurtiçi hasılaya ulaştığını hatırlatarak ASEAN’ın dinamik ve yenilikçi bir topluluk ve dünyanın en büyük 5. ekonomisi haline geldiğini vurguladı.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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