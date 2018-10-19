0553 313 94 23

'Videomu çeker misin?' dedi, aracını denize atıp gitti!

Aracından inen bir genç vatandaşlardan videosunu çekmesini istedi. Aracını boşa alarak denize iten sürücü, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

19 Ekim 2018 Cuma 23:22
'Videomu çeker misin?' dedi, aracını denize atıp gitti!

Saat 16.00 sıralarında Kireçburnu sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Sahil kenarına gelen genç, arabasını denize itti.

"Videomu çeker misin?" dedi

İddiaya göre, bir vatandaştan arabası ile birlikte videosunu çekmesini isteyen genç, bu sırada bir taksi çağırdı. Ardından boşa aldığı aracını vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize iten genç, taksiye binerek sahilden ayrıldı.

Aracını denize atan gencin fotoğraflarını çeken Tuncer Çanak isimli vatandaş, "Araba park halindeydi. Arkadaş 'videomu çeker misin' dedi. Ben de resim çektirecek zannettim. Önce bir taksi çağırdı. Taksi geldi. Taksi geldikten sonra arabayı boşa aldı. İtti tek başına. Araba denize uçtu. Ondan sonra bize öpücük salladı gitti. Taksiye bindi gitti" diyerek yaşananları anlattı.

Araç denizden çıkartıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın çıkartılması için çalışma başlattı.

Denize dalan dalgıçlar, araca halat bağladı. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı denizden çıkartarak çekiciye yükledi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 23:22
  1. istanbul
  2. kireçburnu
  3. deniz
  4. otomobil
  5. video

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a flaş suçlama! Kaşıkçı'yı o öldürmüş olabilir
    1. Donald Trump'a flaş suçlama!..
    2. Dikkat çeken araştırma! İstanbul..
    3. Fatih Terim: Hayat devam ediyor
    4. Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!
    5. Erdoğan geliyor! 400 polisle asayiş..
    6. Sarıgül'ün ardından Hayri İnönü de..
    7. İtalya ve Fransa arasında kriz!
    8. 'Videomu çeker misin?' dedi, aracını..
    9. Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
    10. WhatsApp'ta büyük değişim! Artık..
    11. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    12. Bebeklerde kabızlık sorunu nasıl geçer?
    13. Alman şirketten Suudi Arabistan kararı!
    14. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan örnek..
    15. İşte diyabet dostu besinler
    16. Diyanet'ten Cemevi ziyareti
    17. Büyük dram! Halk yaprak yiyerek..
    18. Enginarın inanılmaz faydaları
    19. Cuma namazı için çıktı! Ahırda ölü..
    20. Çifte Minareli Medrese'de geçitler..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı