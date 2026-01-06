Victor Osimhen şov yaptı! Nijerya çeyrek finale çıktı
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaraylı Victor Osimhen attığı iki golle karşılaşmanın yıldızı oldu.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik, Fas’taki Complexe Sportif de Fès Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kamerunlu hakem Abdou Abdel Mefire’nin yönettiği mücadelede Nijerya, baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.
Karşılaşmanın 20’nci dakikasında Ademola Lookman, ceza sahası dışından attığı klas golle perdeyi açtı. Beş dakika sonra sahneye çıkan Victor Osimhen, farkı ikiye çıkardı.
OSIMHEN’DEN DUBLE, NİJERYA’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Nijerya, ikinci yarıda da hız kesmedi. 47’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Mücadelenin 75’inci dakikasında Akor Adams, skoru 4-0’a getirerek maçı noktaladı.
Nijerya’nın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 68 dakika sahada kaldığı maçta performansıyla alkış topladı.
Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 83 dakika forma giyerken, Trabzonsporlu Paul Onuachu 86’ncı dakikada oyuna dahil oldu.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP CEZAYİR YA DA KONGO
Mozambik karşısında rahat bir galibiyet alan Nijerya, adını turnuvada çeyrek finale yazdırdı.
Yeşil-Beyazlılar, bir üst turda Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Maç Sonucu:
Nijerya 4 - 0 Mozambik
Goller: Lookman (20’), Osimhen (25’, 47’), Akor Adams (75’)