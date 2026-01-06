  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlüler uyuşturucu batağında! Kızılcık Şerbeti operasyonunda yeni gelişme

Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

CHP’lilerin çalışmaktan berbere gidecek zamanı yokmuş! Bayrampaşa belediyesinde eski yönetime ait VIP kuaför

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Spor Victor Osimhen şov yaptı! Nijerya çeyrek finale çıktı
Spor

Victor Osimhen şov yaptı! Nijerya çeyrek finale çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Victor Osimhen şov yaptı! Nijerya çeyrek finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaraylı Victor Osimhen attığı iki golle karşılaşmanın yıldızı oldu.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik, Fas’taki Complexe Sportif de Fès Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kamerunlu hakem Abdou Abdel Mefire’nin yönettiği mücadelede Nijerya, baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmanın 20’nci dakikasında Ademola Lookman, ceza sahası dışından attığı klas golle perdeyi açtı. Beş dakika sonra sahneye çıkan Victor Osimhen, farkı ikiye çıkardı.

OSIMHEN’DEN DUBLE, NİJERYA’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Nijerya, ikinci yarıda da hız kesmedi. 47’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Mücadelenin 75’inci dakikasında Akor Adams, skoru 4-0’a getirerek maçı noktaladı.

Nijerya’nın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 68 dakika sahada kaldığı maçta performansıyla alkış topladı.
Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 83 dakika forma giyerken, Trabzonsporlu Paul Onuachu 86’ncı dakikada oyuna dahil oldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP CEZAYİR YA DA KONGO

Mozambik karşısında rahat bir galibiyet alan Nijerya, adını turnuvada çeyrek finale yazdırdı.
Yeşil-Beyazlılar, bir üst turda Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maç Sonucu:
Nijerya 4 - 0 Mozambik
Goller: Lookman (20’), Osimhen (25’, 47’), Akor Adams (75’)

Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı
Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı

Spor

Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı

Oyundan alınan Osimhen'e yakışmayan hareket
Oyundan alınan Osimhen'e yakışmayan hareket

Spor

Oyundan alınan Osimhen'e yakışmayan hareket

Osimhen ve En-Nesyri o listeye girdi
Osimhen ve En-Nesyri o listeye girdi

Spor

Osimhen ve En-Nesyri o listeye girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23