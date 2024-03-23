Vıcık vıcık pislik gözlerimizin önüne dökülmüş... Ah ah bu ülkede savcı olsa ..!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ah ah bu ülkede savcı olsa ..!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Rezalete bakar mısınız..
Balya balya avroların görüntüsü çıkmış. İddiası değil, görüntüleri çıkmış..
Çantalar, paketler, saymalar, tekrar destelemeler..
Vıcık vıcık pislik gözlerimizin önüne dökülmüş..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İBB orda. İBB’nin spor klübünün çantası da müdürü de orda..
Şimdi yeni yeni ortaya çıktı..
Şişli Belediye Başkanı da balya balya avroların destelendiği avukatlık bürosuna çanta dolusu para yollamış..
Eğer gerçekten bir taşınmaz alımı yapılıyorsa..
Taşınmaz CHP İstanbul İl Başkanlığı için alındığına göre..
Parayı da CHP Genel Merkez adına, il başkanının ödemesi gerekir..
Balya balya avroların, deste deste dolarların hepsinin hesabı, CHP İstanbul İl Başkanı (o dönem) Canan Kaftancıoğlu tarafından bilinmesi gerekir..
Ama maalesef, hanımefendi lütfen kabilinden..
İkinci haftada gelip ifade verdi..
Bir de efeleniyor:
“Seçime 10 gün kala 9 gün kala yok montajla, dublajla herhalde uğraşacak zaman bulamadılar seçim öncesi. CHP’yi, seçimlere giderken partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir.”
Yani şöyle mi demek istiyor Canan hanım:
“5 yıl önce bir küçük çocuğa tecavüz eden alçağı yakalarsanız, ona ceza veremezsiniz. 5 yıldır yakalamadıysanız, artık o suç, o alçağın yanına kâr kalmalı..”
Bunu mu diyor, Canan hanım..
...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...