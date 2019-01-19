Vicdansızlık! Avladığı yaralı tavşanı defalarca tekmeledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişinin tüfekle avladığı yaralı tavşanı ayağıyla tekmelediği anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.



Elbistan ilçesinin kırsal bir mahallesinde bir avcı tüfekle vurduğu tavşanın yanına gitti. Avcı, tavşanı bir süre izledikten sonra arka ayağından tutup havaya kaldırdı. Ardından tavşanı yere atan bu kişi, hayvanı tekmelemeye başladı. O anları cep telefonuyla kayda alan avcı, görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntünün tepki çekmesi üzerine avcı, kendi sayfasından videoyu sildi. Ancak video bazı kullanıcılar tarafından indirilerek, paylaşıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Görüntü çekip paylaşan kişiyi tespit etmek için ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtildi.