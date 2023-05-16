Vicdansızlara bakın! Deprem bölgesinden Ak Parti çıkınca, Haluk Levent'i linç edip 'artık yardım yok' dediler!

Haluk Levent, dün Twitter hesabından "Oy verirsen sana yardım ederim dersek insan olamayız" diyerek deprem bölgesindeki insanlara yöneltilen tepkileri eleştirdi.

Levent'in uyarısına rağmen olumsuz ve ret içeren yorumlar yapılmaya devam edilmesi dikkat çekti.

İşte Haluk Levent'in paylaşımı ve gelen olumsuz yorumlar:

Yorumlarınızı okudum. İnsanlara politik kimliğine göre yardım edeceksek bu yardım olmaktan çıkar.

“Oy verirsen sana yardım ederim” dersek insan olamayız!

Çalışmaya ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Haftaya 6 okul daha açacağız.

Bu binlerce öğrencinin eğitimi demektir.

Burada Cumhur ittifakına da Millet ittifakına da oy verecek analar tanıdım.

Yaşamlarını gördüm.

Halkı, milleti bölmeden politik duruşta bulunmalı.

Hepsi bizim ailelerimiz.

Hepsi canımız.

Politikacının işidir onları ikna etmek etmemek.

Biraz bu taraftan bakalım