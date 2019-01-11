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Vicdansızlar! Köpeklere tarım ilacı verdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce köpeklere tarım ilacı verildi. Meydana gelen olayda zehirlenen 3 köpekten 2'si öldü.

11 Ocak 2019 Cuma 19:08
Vicdansızlar! Köpeklere tarım ilacı verdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilacı verilerek zehirlenen 3 köpekten 2’si öldü.

Olay, dün akşam Cevat Şakir Mahallesi Melen Sokak üzerinde yaşandı. İşten eve gelen Aşçı Erdal Erdoğan, 2 adet golden cinsi köpeğini gezinti yapmaları için bahçeden saldı. Daha sonra evine gidip yemek yiyen Erdoğan, 4 yaşındaki Kuçi ve 9 aylık Çiko isimli köpeklerinin karınlarını doyurmak için onlara seslendi. Köpeklerinin ortaya çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen Erdal Erdoğan, köpeklerinden birinin bir aracın altında can çekiştiğini, diğerinin ise kaldırım kenarında öldüğünü gördü. Çaresiz vatandaş, bütün çabalarına rağmen, can çekişen köpeğini kurtaramadı. Zehirlenen başka bir köpek ise kurtarılarak tedavi altına alındı.

“Köpeklerimin kimseye zararı yoktu"

Erdoğan, bölgede yaptığı araştırma sonucunda içerisine tarım ilacı konulduğu sanılan tavuk bagetleri buldu. Zehirlenerek öldürülen Kuçi ve Çiko ve belediye ekiplerince bölgeden alındı. Erdoğan , “Köpeklerimin kimseye zararı yoktu. Akşama kadar bahçede sıkılıyorlar. Ben de biraz dolaşsınlar diye akşamları kısa süreliğine salıyorum. Çok fazla uzağa da gitmiyorlar. Akşam gelip dışarı saldıktan sonra tavuk bagetiyle köpeklerimi zehirlemişler. Kimin yaptığını bilmiyorum. Bu olay beni çok üzdü. Kimseye zararları yoktu. Köpeklerimin aşıları belgeleri tamdı” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 19:08
  1. Muğla’nın Bodrum İlçesi
  2. Bodrum
  3. köpekleri zehirlediler

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