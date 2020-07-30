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Vicdanları kanatan olay! Kamyonet kasasına terk edip gittiler

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasında terk edilmiş üç günlük erkek bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 04:06:00 -
Vicdanları kanatan olay! Kamyonet kasasına terk edip gittiler

Bursa'nın İznik İlçesine bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir kadın, yanından geçtiği park halindeki kamyonetin kasasından bir bebeğin ağlama sesini duyunca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonet kasasında bir erkek bebeğin kundağa sarılı bir şekilde yattığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, erkek bebeği alarak İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, bebeği kamyonetin kasasına bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

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