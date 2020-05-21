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Vezirköprü’de kumarhane evine baskın: 9 gözaltı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis, bir eve yaptığı baskında 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:52:55 -
Vezirköprü’de kumarhane evine baskın: 9 gözaltı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis, bir eve yaptığı baskında 9 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vezirkent Sitesi 3/A Blok No 42’deki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı iddia edildi. Site sakinleri tarafından dairenin kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan polis ekipleri gece saatlerinde baskın yaptı.


Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yapılan suçüstünde evin kiracısı M.Y. ile birlikte İ.A., B.Y., F.K., E.C., F.Ö., N.B., S.C. ve Z.D. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34’üncü maddesi gereği kumar oynamaktan, 32’nci maddesi gereği emre aykırı davranıştan ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesindeki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından para cezası uygulandığı öğrenildi.

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