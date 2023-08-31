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Spor Vezirköprü’de Adrenalin Dolu Hafta Sonu
Spor

Vezirköprü’de Adrenalin Dolu Hafta Sonu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:18:00 -
Vezirköprü’de Adrenalin Dolu Hafta Sonu

Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Vezirköprü Belediyesi katkılarıyla düzenlenen PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası üçüncü yarışı, 26-27 Ağustos tarihlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Ekipler ilk gün Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda yer alan mukavemet etabında, ikinci gün de Vezirköprü İncesu Mevkiinde oluşturulan seyirci özel etabında mücadele ettiler. Son etaba kadar büyük çekişmeye sahne olan yarışı, Caze Nissan ile İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi kazanırken, Mitsubishi L200 ile Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikinciliği ve Jeep Wrangler ile Ahmet Köse-Volkan Kaba üçüncülüğü elde ettiler. Ayhan-Arslan ekibi aynı zamanda Sınıf 4 birinciliğini kazanırken, Sınıf 3’te Suzuki Grand Vitara ile Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy birinciliği elde eden ekip oldu. Yarışın takımlar birinciliğini de Akın Offroad Team elde etti.

 

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, 23-24 Eylül tarihlerinde 54 Otomobil Spor Kulübü tarafından Sakarya’da düzenlenecek olan dördüncü ayak yarışı ile devam edecek


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