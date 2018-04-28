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Veysel Eroğlu su sıkıntısı hakkında konuştu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. 2017 yılında da son 44 yılın en kurak yılını geçirdik ama şu anda su sıkıntısı yok hiçbir yerde. Sebebi şu; biz barajları ve göletleri tamamladık. 525 dev baraj, bin tane gölet yaptık." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:48
Veysel Eroğlu su sıkıntısı hakkında konuştu

Eroğlu, bazı açılış ve temel atma törenleri için geldiği Tekirdağ'da, Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Eroğlu, daha sonra burada basın toplantısı düzenledi. 

Tekirdağ'a toplam maliyeti 26 milyon lira olan 4 tesisin açılış ve temel atma törenleri için geldiklerini dile getiren Eroğlu, bakanlık olarak buraya 15 yılda 790 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Özellikle Ergene Havzası Eylem Planı projesini çok önemsediklerini, bunun kendisinin doktora tezi olduğunu vurgulayan Eroğlu, bu konuda 15 önemli eylem planı ortaya koyduklarını ve bunların önemli ölçüde sonuçlandığını aktardı.

Eroğlu, daha önce Tekirdağ için 92 müjde verdiklerini, bunların 64 tanesini tamamladıklarını belirterek, "Geri kalan 28 müjde var, bunların durumu kimisinin projesi hazırlanıyor, kimisinin bugün temelini atacağız, kimisinin yapımı devam ediyor. Allah nasip ederse tamamını söz verdiğimiz 92 müjdenin tamamını bu sene bitiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Marmara'da barajlardaki doluluk oranı nedir?" sorusu üzerine Eroğlu, şunları söyledi:

"Bakın şunu ifade edeyim Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. 2017 yılında da son 44 yılın en kurak yılını geçirdik ama şu anda su sıkıntısı yok hiçbir yerde. Sebebi şu; biz barajları ve göletleri tamamladık. 525 dev baraj, bin tane gölet yaptık. Neden? Çünkü Türkiye'de yaz aylarında yağış olmuyor biliyorsunuz. Ama su ihtiyacının büyük bir kısmı sulamanın tamamı yaz aylarında kullanıldığı için... Dolayısıyla yağışlı zamanlardaki suyu ya yer altında ya yer altında baraj ve göletlerde biriktirmek gerekir. Tek çare budur. Nitekim biz Istranca derelerinde 7 barajı yapmasaydık, İstanbul hala susuz kalacaktı. Bu yüzden bir su sıkıntısı yok. 1 Ekim 2017 ile 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Tekirdağ'da 455 milimetre normalde yağması gerekirken, yani biz su yılını 1 Ekim'den alıyoruz bugüne kadar Tekirdağ'da 455 milimetre yağış düşerken bu yıl 587 milimetre. Yüzde 28'lik artış var." 

İstanbul barajlarının da dolu olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Yüzde 90 seviyesinde dolu. Yani Trakya bölgesinde bir problem yok. İçme suyunda da Çokal Barajı ile Naipköy Barajı o da sigorta oldu. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda Güneydoğu Anadolu'da. Çok az yağış düştü. Mesela geçen sene Şanlıurfa  ve Diyarbakır'a düşmesi gereken yağışın ancak yüzde 35'i düştü. Allah'a şükür orada yağışlar da başladı. Yani biz korkuyorduk, gerekli tedbirleri aldık ama hava durumu ile ilgili bilgi vereyim, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya beklediğimiz yağış geldi. Yarın, pazartesi, salı,çarşamba, perşembe ve cuma günleri Allah'a şükür Güneydoğu'da Anadolu'da yağış eksikliği vardı, Allah'ın rahmeti geldi. Çok sevindik doğrusu. Marmara Bölgesi'nde bir problem yok. Diğer bölgelerde herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:48
  1. Şanlıurfa
  2. Tekirdağ
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Veysel Eroğlu

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