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Ekonomi Veteriner biyolojik numunelerin alınması ve nakline ilişkin esaslar düzenlendi
Ekonomi

Veteriner biyolojik numunelerin alınması ve nakline ilişkin esaslar düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:39:26 -
Veteriner biyolojik numunelerin alınması ve nakline ilişkin esaslar düzenlendi

ANKARA (AA) - Hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, nakledilmesine ilişkin usul ve esaslar ile biyogüvenlik şartlarına dair kurallar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle hayvan ve insan sağlığını tehdit eden çift kullanımlı biyolojik ajanlar dahil hayvan kökenli patojenler ve toksinlerin teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim, sergi veya diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve nakliye faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar tespit edildi.

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