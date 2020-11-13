Vestel Elektronik'ten Iberdrola ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel Elektronik), İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A. (Iberdrola) için başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları için 50 bin adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planladığını açıkladı.

Vestel Elektronik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Iberdrola S.A. ile imzaladıkları anlaşma hakkında çıkan haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Buna göre, 12 Kasım 2020'de yapılan basın açıklamasına istinaden, Vestel Elektronik'in, İspanyol enerji şirketi Iberdrola'nın uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi kazandığı, projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Iberdrola'nın sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak hayata geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü 45 milyon avro civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola'nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50 bin adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planlamaktadır."