Veritabanı, herhangi bir konuda birbiri ile ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğudur. Oluşturulan veritabanında tutulan verilerin hepsi aynı türden değildir. Her veriye göre farklı veri tipi oluşturulur. Veri tabanına girmek için kullanıcı adı ve şifreyle korumanın yanı sıra kişiler sadece kendilerini ilgilendiren tabloları ya da tablo içinde belirli kolonları görebilirler. İşte veritabanı ders notları.

Veritabanı ders notları

Temel Kavramlar

İlişkisel Veritabanı Tasarımı

Normalizasyon

Örnek Veritabanı Tasarımı

Sql Veri Tipleri-Örnek Veritabanı Tasarımı

Veri Bütünlüğü ve Constraintler

SQL-Yapısal Sorgulama

Uygulama

Sorgulam İşlemleri

Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar

Gruplandırarak Sorgulama

Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama

Alt Sorgular

Veritabanı nasıl, nerde kullanılır?

Veritabanı aşağıdaki alanlarda sıklıklı kullanılmakta.

Telefon rehberleri

Adres defterleri

Öğrenci bilgileri ve notları

Finans yazılımları

Satış ve pazarlama yazılımları

Soru bankası yazılımları

Hasta takip sistemleri

Eczaneler için ilaç bilgilerinin tutulması

En iyi veritabanı yönetim sistemleri hangileri?

Yaygın Kullanılan Veritabanı Yönetim Sistemleri - Microsoft Access - MySQL - IBM DB2 - Informix - Progress - Microsoft SQL Server - PostgreSQL - Oracle.