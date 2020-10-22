Veritabanı ders notları
Veritabanı ders notları veritabanı yönetim sistemleri araştırılıyor. Veri tabanı, veriyi kataloglamayı, veri ile ilgili bölümleme oluşturmayı amaçlayan bir sistemdir. Veri tabanının amacı istenilen bir veriye hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşmak. Peki Veritabanı ders notları, veri tabanı dersleri neler?
Veritabanı, herhangi bir konuda birbiri ile ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğudur. Oluşturulan veritabanında tutulan verilerin hepsi aynı türden değildir. Her veriye göre farklı veri tipi oluşturulur. Veri tabanına girmek için kullanıcı adı ve şifreyle korumanın yanı sıra kişiler sadece kendilerini ilgilendiren tabloları ya da tablo içinde belirli kolonları görebilirler. İşte veritabanı ders notları.
Veritabanı ders notları
Temel Kavramlar
İlişkisel Veritabanı Tasarımı
Normalizasyon
Örnek Veritabanı Tasarımı
Sql Veri Tipleri-Örnek Veritabanı Tasarımı
Veri Bütünlüğü ve Constraintler
SQL-Yapısal Sorgulama
Uygulama
Sorgulam İşlemleri
Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar
Gruplandırarak Sorgulama
Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama
Alt Sorgular
Veritabanı nasıl, nerde kullanılır?
Veritabanı aşağıdaki alanlarda sıklıklı kullanılmakta.
Telefon rehberleri
Adres defterleri
Öğrenci bilgileri ve notları
Finans yazılımları
Satış ve pazarlama yazılımları
Soru bankası yazılımları
Hasta takip sistemleri
Eczaneler için ilaç bilgilerinin tutulması
En iyi veritabanı yönetim sistemleri hangileri?
Yaygın Kullanılan Veritabanı Yönetim Sistemleri - Microsoft Access - MySQL - IBM DB2 - Informix - Progress - Microsoft SQL Server - PostgreSQL - Oracle.