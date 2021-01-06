Verileri ele geçirmek için her şeyi deniyor! WhatsApp'tan olay açıklama

Aralık ayında, WhatsApp'ın hizmet şartlarında değişiklikler yapılacağı bildirilmişti. Bu bağlamda internet sitesi üzerinde bir güncelleme yapan şirket, 2021 yılı için hazırlanan "Gizlilik İlkesi" koşullarını da açıklamış oldu. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak. Kullanıcılar, o güne kadar telefonlarına düşecek bir uygulama içi bildirimle, bu koşulları onaylamak durumunda kalacaklar. Aksi takdirde uygulamaya erişim, mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere WhatsApp, yıllar önce Facebook tarafından satın alındı. Bu durum, Mark Zuckerberg ve ekibine karşı olan tüketiciler tarafından da tepkiyle karşılandı. Neticede Facebook'un kullanıcı gizliliği konusunda ne kadar kirli bir geçmişe sahip olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçekti. WhatsApp'ın yeni koşul ve gizlilik ilkeleri ise Facebook'a karşı olan kullanıcıları, çileden çıkaracak türden.

WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşıp paylaşmadığı konusu, bugüne kadar genel olarak tartışılan bir meseleydi. Ancak 2021 yılında bu durum değişecek. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre WhatsApp kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Üstelik WhatsApp kullanmak isteyen her tüketici, bu onayı vermek zorunda kalacak. Zira WhatsApp ekibi, size farklı bir seçenek sunmuyor.

Facebook'a ait diğer şirketler de WhatsApp kullanıcılarının verilerine ulaşabilecek

WhatsApp ekibinin almış olduğu başka bir tartışmalı karar ise Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle ilgili. WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak. Peki bu veriler içerisinde neler var? WhatsApp kullanıcılarının hangi verileri, kendi rızaları ile Facebook ve Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacak?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

Not: Haberin bundan sonraki kısmı, tamamen WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan paragrafları içermektedir. Herhangi bir düzenleme yoktur.

En önemli kısım: Toplanan veriler nasıl paylaşılıyor? Facebook'a hangi veriler gidecek?

Hizmetlerimizi yürütmemize, sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer Facebook Şirketleriyle çalışırız. Teknik altyapı, teslimat ve diğer sistemleri sağlamak, Hizmetlerimizi pazarlamak, anket ve araştırma yaptırmak, kullanıcıların ve başkalarının güvenliğini, emniyetini ve bütünlüğünü korumak ve müşteri hizmetlerine yardımcı olmak gibi Hizmetlerimizi desteklemek için bu şirketlerle birlikte çalışırız. Bu kapsamda üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer Facebook Şirketleriyle bilgi paylaştığımızda, bu sağlayıcıların sizin bilgilerinizi bizim adımıza, kendi talimat ve koşullarımız uyarınca kullanmasını şart koşarız.

Siz veya başkaları üçüncü taraf hizmetlerini veya Hizmetlerimizle entegre olan diğer Facebook Şirketi Ürünlerini kullandığınızda, bu üçüncü taraf hizmetleri sizin veya başkalarının onlarla paylaştıkları hakkında bilgi alabilir. Örneğin, iCloud veya Google Drive gibi, Hizmetlerimize entegre olan bir veri yedekleme hizmeti kullanırsanız bu hizmetler WhatsApp mesajlarınız gibi kendileriyle paylaştığınız bilgilere sahip olur. Üçüncü taraf bir platformdan içerik oynatmak için uygulama içi oynatıcıyı kullandığınızda olduğu gibi, Hizmetlerimiz aracılığıyla bağlantılı bir üçüncü taraf hizmeti veya başka bir Facebook Şirketi Ürünü ile etkileşimde bulunursanız IP adresiniz ve bir WhatsApp kullanıcısı olduğunuz gibi sizinle ilgili bilgiler, bu tür üçüncü taraflara veya Facebook Şirketi Ürününe sunulabilir. Üçüncü taraf hizmetlerini veya diğer Facebook Şirketi Ürünlerini kullandığınızda, ilgili hizmetleri ve ürünleri kullanmanızın bu hizmetlerin kendi koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olacağını lütfen unutmayın.​

"Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?"

Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler. Bu amaçlar şunları içerir:

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler), özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek ve

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp’ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Kaynak: Webtekno