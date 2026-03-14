Gündem Veri sızıntısı iddialarına Şikayetvar'dan açıklama
Veri sızıntısı iddialarına Şikayetvar'dan açıklama

Veri sızıntısı iddialarına Şikayetvar'dan açıklama

Şikayetvar’dan, son günlerde yaşandığı iddia edilen veri sızıntısına ilişkin bir açıklama yapıldı.

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital platformlarda yer alan veri ihlali iddialarına ilişkin olarak kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı paylaşma gereği doğmuştur” denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “2 Mart 2026 tarihinde gündeme gelen söz konusu iddialar üzerine yapılan incelemeler sonucunda, olayın Şikayetvar platformunun genel altyapısı, veri tabanı veya güvenlik sistemlerinden kaynaklanan bir siber saldırı olmadığı anlaşılmıştır.

Platformumuzda faaliyet gösteren bir kurumsal müşterimize ait kullanıcı adı ve parola bilgilerinin, tamamen Şikayetvar sistemleri dışındaki bir güvenlik zafiyeti sonucunda kötü niyetli kişilerin eline geçtiği tespit edilmiştir. Bu durum, yalnızca ilgili hesap tarafından erişilebilen sınırlı sayıdaki kullanıcı verisinin yetkisiz erişime maruz kalmasına neden olmuştur.

Ayrıca bazı haberlerde Şikayetvar ile Baydöner arasında söz konusu veri sızıntısına ilişkin bir bağlantı bulunduğuna yönelik ifadeler yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, Şikayetvar’ın Baydöner’e ilişkin olduğu iddia edilen veri sızıntısı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, haber ve içeriklerde yer alan ifadelerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesini ve gerekli görülmesi halinde güncellenmesini rica ederiz. Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, gelişmelere ilişkin kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Saygılarımızla”

Şimdi de “Yapay zekâların sosyal medyası” çıktı! Yapay zekaların sosyal medyası Moltbook'ta siber güvenlik şoku!

Siber suçlar katlanarak artmaya devam ediyor!

Siber casuslukta yeni dönem; Sednit!

