Veri gizliliğinde taviz yok! IOS’a hepsi bir arada Verum Messenger uygulaması

Dijital gizliliğe odaklanan Verum Messenger, iOS için sunduğu kapsamlı özelliklerle dikkat çekiyor. Uygulama, mesajlaşma hizmetinin yanı sıra yapay zeka, anonim e-posta, yerleşik eSIM ve kripto madenciliği özelliklerini tek platformda bir araya getiriyor.

Kayıt Olmadan Kullanım İmkanı

Verum Messenger'ı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran en önemli özellik, telefon numarası veya e-posta gerektirmemesi oldu. Kullanıcılar kayıt sırasında benzersiz bir Verum ID ve hesap kurtarma için Recovery Key alıyor. Geliştirici ekip, uygulamanın hiçbir kişisel veri toplamadığını veya satmadığını, tüm sohbetlerin ve dosyaların cihazda şifrelendiğini belirtti.

Verum ekibinden yapılan açıklamada, “Kullanıcının verilerinin tam sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Aracı olmadan, reklam olmadan ve izleyiciler olmadan” ifadeleri kullanıldı.

10 Bin Kişilik Grup Sohbetleri

Messenger, 10 bin katılımcıya kadar bireysel ve grup sohbetleri sunuyor. Uygulama ayrıca sesli ve görüntülü arama, her formatta medya ve dosya paylaşımı özelliklerine sahip. Mesaj düzenleme ve 15 saniyeden 7 güne kadar değişen sürelerde kendi kendini imha etme seçenekleri de kullanıcılara sunuldu.

Güvenlik önlemleri arasında, dosyalar kaydedildiğinde bildirim gönderme, ekran görüntüsü ve ekran kaydı koruması yer aldı. Ekran görüntüsü alınsa bile sohbet içeriğinin görünmez kaldığı belirtildi.

Yerleşik Yapay Zeka Asistanı

Verum AI adlı entegre yapay zeka özelliği, uygulama içinde doğrudan kullanıcılara yardımcı oluyor. Sistem, soruları yanıtlıyor, metin çeviriyor, mesajları analiz ediyor ve içerik oluşturuyor. Yapay zeka asistanının harici hizmetlerle hiçbir veri paylaşımı yapmadığı vurgulandı.

Anonim E-posta ve eSIM Desteği

Verum Mail özelliği, kullanıcıların tek kullanımlık e-posta adresleri oluşturmasına ve ekli mesajlar alıp göndermesine olanak tanıyor. Mesajlar belirlenen sürenin ardından otomatik olarak siliniyor.

Yerleşik Verum eSIM teknolojisi ise dünya çapında 150'den fazla ülkede mobil internet erişimi sağlıyor. Fiziksel SIM kart veya dolaşım gerektirmeyen sistem, özellikle gezginler ve serbest çalışanlar için geliştirildi.

Kripto Madenciliği İmkanı

Verum kendi kripto ekosistemini geliştirdi. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinden madenciliğe katılabiliyor. Madencilik cüzdanı messenger içinde oluşturuluyor ve profil üzerinden doğrudan erişilebiliyor.

Ek Güvenlik Özellikleri

Uygulama, güvenli bağlantılar için yerleşik VPN, Face ID, Touch ID veya PIN kodu ile giriş koruması ve tek dokunuşla sohbet silme özelliklerine sahip. iOS ve iPadOS cihazlarda kullanılabiliyor.

Tek Seferlik Aktivasyon

Verum Messenger App Store'da ücretsiz olarak sunuluyor. Hesap aktivasyonunun tek seferlik yapıldığı, abonelik ücreti bulunmadığı kaydedildi.

Daha fazla bilgi için resmi web sitesi https://verum.im adresinden ulaşılabiliyor.