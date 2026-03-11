Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, 'Çocuğum çok zayıf, hiçbir şey yemiyor' diyenlerden biriyseniz, çocuğun yemek alışkanlıklarını yeniden ele almanın iyi olacağını söyledi. Çocuklarda iştahsızlığın göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunu vurgulayan Ciğerli, "Psikolojik ya da fizyolojik nedenler bu sorunun kaynağı olabilir. Mutlaka bir sağlık taraması yapılmalı. Eğer herhangi bir sağlık problemi yoksa doğru zamanlama ve uygun besin seçimiyle bu durum aşılabilir" dedi.