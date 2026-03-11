  • İSTANBUL
Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar
Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Çocuklarımızla ilgili iştahsızlık her daim var olan sorunlardan biri olarak ortaya çıkıyor.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, çocuklarda sıkça rastlanan iştahsızlık problemine karşı ailelerin bilinçli yaklaşım göstermesi gerektiğini vurgulayarak, beslenmeyi eğlenceli hale getirmenin ve doğru zamanlamanın bu süreçte kilit rol oynadığını ifade etti.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, 'Çocuğum çok zayıf, hiçbir şey yemiyor' diyenlerden biriyseniz, çocuğun yemek alışkanlıklarını yeniden ele almanın iyi olacağını söyledi. Çocuklarda iştahsızlığın göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunu vurgulayan Ciğerli, "Psikolojik ya da fizyolojik nedenler bu sorunun kaynağı olabilir. Mutlaka bir sağlık taraması yapılmalı. Eğer herhangi bir sağlık problemi yoksa doğru zamanlama ve uygun besin seçimiyle bu durum aşılabilir" dedi.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Diyetisyen Veysel Ciğerli, çocuklara yiyecekleri farklı ve eğlenceli şekillerde sunmanın önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu;

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

"Gülen yüzlü tabaklar, sebzelerle yapılmış figürler, çiçek şeklindeki yumurtalar gibi sunumlarla çocuğun tabağına ilgisini çekebilirsiniz. Masallar eşliğinde yapılacak keyifli sohbetlerle beslenmenin önemini anlatabilirsiniz."

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Ailece yenen yemeklerin çocuklar için bir rutin oluşturduğunu belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Yemek zamanlarını sadece beslenme değil, birlikte geçirilen kaliteli bir zaman haline getirmek çocuğun yemek alışkanlıklarını olumlu etkiler. Sofrada tüm ailenin bir arada olması çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Yemekten önce ve yemek sırasında sıvı tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, midenin sıvı ile dolmasının doygunluk hissine neden olacağını ve bu yüzden gıda tüketiminin azalabileceğini söyledi. Ayrıca fazla büyük porsiyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Çocuğun yemek hazırlığına dâhil edilmesinin iştah üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden Ciğerli, "Malzeme seçiminden hazırlık sürecine kadar çocuğu işin içine katmak hem yemekle bağ kurmasını sağlar hem de ilgisini artırır. Sofrada ona teşekkür edin, katkısını takdir edin. Bu, iştahla yeme isteğini artıracaktır" dedi.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Diyetisyen Ciğerli, çocukların yemek sırasında ekran başında olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Sırf yemek yesin diye çocuğun karşısına çizgi film açmak, onun ne yediğinin farkına varmasını engeller. Bu da sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmasını zorlaştırır" dedi. Her çocuğun yeme alışkanlığının farklı olduğunu belirten Ciğerli, "Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Onun kendi beslenme yolculuğuna saygı gösterin. Sevmediği bir yiyeceği hemen zorlamayın, zaman zaman sofrada görmesini sağlayarak aşinalık kazandırabilirsiniz" diye konuştu.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Sonuç: "Sabır, ilgi ve doğru alışkanlıklar başarı getirir"

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

Diyetisyen Veysel Ciğerli, ailelere sabırlı olmalarını tavsiye ederek, "Çocuğun iştahını artırmak için baskı kurmadan, yemek zamanlarını eğlenceli hale getirerek ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak uzun vadeli başarı sağlanabilir" dedi.

Foto - Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar

