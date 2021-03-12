Vergi indirimi ne zaman? Esnaf vergi muafiyeti ne zaman başlar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Reform Paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce esnafa da vergi indirimi müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." dedi.

Erdoğan, vergi muafiyetine ilişkin, “Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.” dedi.