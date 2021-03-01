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Yaşam Vergi dairesi kaça kadar açık?
Yaşam

Vergi dairesi kaça kadar açık?

Vergi dairelerinde, yapılandırma ilk taksitlerinin ödenmesi için yoğunluk yaşanıyor. 1 Mart Pazar gününe kadar olan yapılacak yapılandırma ödemeleri için vatandaşlar "Vergi dairesi kaça kadar açık?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Vergi dairesi kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:19:00 -
Vergi dairesi kaça kadar açık?

Kamuya borçların yapılandırılmasına ilişkin ilk taksiti ödemesi tarihi yaklaştı. Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları için ilk ödeme tarihi 1 Mart’ta doluyor. Son saatlerde vergi dairelerine giden vatandaşlar vergi dairelerinin kaça kadar açık olduğunu merak ediyor.

Vergi dairesi kaça kadar açık?

Vergi borcu ödemesinde son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak.

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

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