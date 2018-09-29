Vergi daireleri mesaide

Vergi daireleri, yeniden yapılandırmaya ilişkin taksit ödemeleri nedeniyle mesai yapacak.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak isteyen borçluların, 1 Ekim mesai saati bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor.

Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 17.00’ye ve 1 Ekim Pazartesi günü saat 21.00’e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.