Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi, prim ve diğer borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması ile borçlar için yapılandırma süreci başlayacak. Peşin ödeme avantajından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarda şuba, diğer borçlarda ise ocak ayına kadar paraların hazırlanması gerekiyor.

Hangi borçları kapsıyor?

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edildiği bildirildi. İlk olarak 20 maddesi kabul edilen kanunun meclisten geçmesiyle beraber gözler Resmi Gazeteye çevrildi. Teklif, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan borçların yapılandırılmasını kapsıyor. Peki, 2020 Vergi yapılandırması ne zaman başlıyor?

Vergi yapılandırması ne zaman başlıyor?

Kanun, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kesinleşmiş vergi, prim ve diğer borçları kapsıyor. Yapılandırma hakkından yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru süresi verilecek. Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir aya kadar uzatılabilecek. İlk taksit ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) dışındaki kurumlara olan borçlar için ocak ayında, SGK borçları için de şubat ayında yapılacak. Cumhurbaşkanı, ilk taksit ödeme sürelerini de bir aya kadar uzatabilecek.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK, başvuruların nereye, nasıl yapılacağına dair ayrıntılara ilişkin tebliğ ve genelge yayımlayacak. Yapılandırma başvurularının internet üzerinden de yapılması bekleniyor ancak bunun ayrıntıları söz konusu tebliğ ve genelge ile belirlenecek.