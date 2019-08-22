Venezuela'dan Kuzey Kore’ye büyükelçilik Venezuela, Pyongyang'da büyükelçilik açtı.

Venezuela, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da büyükelçilik açtı. ÜST DÜZEY DİPLOMATLAR AÇILIŞA KATILDI İki ülkenin üst düzey diplomatlarının katıldığı bir törenle Venezuela’nın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki elçiliğini hizmete açıldı. Açılışa Venezuela Hükümeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Rubén Daro Molina katıldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Guk da törende hazır bulundu. "İTTİFAKI GÜÇLENDİRMEYE HİZMET EDECEK" Törende konuşan Molina, “Elçiliğimiz ABD emperyalizminin saldırılarına ve tehditlerine karşı ittifakı güçlendirmeye hizmet edecek” dedi.

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